Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Sen Darbecisin Darbeci. Sen Darbecilerle Berabersin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur."

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