Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Sen Darbecisin Darbeci. Sen Darbecilerle Berabersin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Sen Darbecisin Darbeci. Sen Darbecilerle Berabersin.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:10 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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