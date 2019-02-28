Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Sen Darbecisin Darbeci. Sen Darbecilerle Berabersin.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:10 Kaynak: AA
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