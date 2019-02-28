Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Sen Darbecisin Darbeci"
46 dakika önce
- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes
'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:53 Kaynak: AA
Ersan'lı Milwaukee Bucks, Sacremanto Kings'ı Mağlup Etti
Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı
Kuru Soğanda Sıfır Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı
Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor