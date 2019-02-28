Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Sen Darbecisin Darbeci"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Sen Darbecisin Darbeci"

46 dakika önce

- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:53 Kaynak: AA

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