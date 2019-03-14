Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Siz Bu Ezan Düşmanlarıyla Berabersiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber."

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