Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Siz Bu Ezan Düşmanlarıyla Berabersiniz.
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:06 Kaynak: AA
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