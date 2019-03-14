Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Siz Bu Ezan Düşmanlarıyla Berabersiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Siz Bu Ezan Düşmanlarıyla Berabersiniz.

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Kınay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Saray'a Gitmem, Halka Açık Yerlerde Görüşürüm! AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız "Fetva Verildi" Deyip Ezan Okunurken Konuşmasına Devam Etti

Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:46:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Siz Bu Ezan Düşmanlarıyla Berabersiniz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]