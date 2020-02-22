Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, yoldaşlarının kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal, yoldaşlarının kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, yoldaşlarının kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi...

6 saat önce

Kınık'ta halka hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Kınık'ta halka hitap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzeninin son örneği Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitlerine göre Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal, yoldaşlarının kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kınık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi
İzmir'deki açılışta konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na çattı: Aranızda da ben mi göremiyorum? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye rüşvet tepkisi: Yalova'da milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 01:00:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, yoldaşlarının kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]