Kınık'ta halka hitap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzeninin son örneği Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitlerine göre Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor."