Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Sezai'nin Küstahlıklarını Sineye Çeken, Bölücülere Boyun Büken Birisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Sezai'nin Küstahlıklarını Sineye Çeken, Bölücülere Boyun Büken Birisi...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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