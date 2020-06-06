Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt Demirözü Sulaması açılış törenine katıldı - Son Dakika

Bayburt Demirözü Sulaması Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in konuşması
Açılışın yapılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. (7)