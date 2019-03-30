Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburtlu Yusuf ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburtlu Yusuf ile Buluştu

1 saat önce

İstanbul'da seçim broşürü dağıtırken sözlü tacize maruz kalan Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburtlu Yusuf ile Buluştu, System.String[]
İstanbul'da seçim broşürü dağıtırken sözlü tacize maruz kalan Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf'a "iyi ki varsın" dedi.

AK Parti'nin seçim broşürlerini dağıtırken, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul'un yaşadıkları, sosyal medyada gündem oldu. Bayburt'ta anneanesinin cenazesine katıldığı öğrenilen Yusuf, olayın ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan davet aldı. Bayburtlu Yusuf, uçakla İstanbul'a gelerek Dolmabahçe'de dün akşam gerçekleşen TRT yayını öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu. Görüşmede Özoğul'a başsağlığı dileyen Erdoğan, "İyi ki varsın Yusuf" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

İYİ Parti, AK Parti, İstanbul, Güncel
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