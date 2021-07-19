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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart

19.07.2021 11:15

Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart" diyerek vatandaşlara aşılanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarınki Kurban Bayramı için bir kutlama mesajı yayınladı. Video mesajda Cumhurbaşkanı, vatandaşlara koronavirüse karşı aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

"SİNSİ TEHDİDE KARŞI KORUNMAMIZ ŞART"

"Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart" ifadelerini kullanan Erdoğan, devamında şunları söyledi: "Salgın müsibetinin olumsuzluklarından kurtulmak için tedbiri elden bırakmamalıyız. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerini bırakmamalıyız. Aşılamada, dünya ortalamasına göre gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için değerlidir. Öyle ise tedbirleri elden bırakmayarak, bu sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şarttır.

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sıkıntısı devam eden vatandaşlarımızın yanında yer almayı sürdüreceğiz. Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk.

Her bayramda olduğu gibi sürücülerimize dikkatlerini artırmaları, kurallara uyması çağrısında bulunuyorum. Hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Kurban Bayramı'nın gönlümüzden geçenlerin olmasına vesile olmasını diliyor, bayramınızı kutluyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart - Son Dakika


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