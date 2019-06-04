Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZI İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NDE
Son Dakika Güncel Haber

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZI İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NDE

16 dakika önce

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı için Çamlıca Camii'ne geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZI İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NDE, System.String[]

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  bayram namazı için Çamlıca Camii'ne geldi. 


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:17 Kaynak: DHA
Çamlıca, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 06:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZI İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NDE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]