CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZI İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NDE
16 dakika önce
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı için Çamlıca Camii'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:17 Kaynak: DHA
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!
Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı