Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

02.05.2022 09:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Camiye girerken vatandaşları selamlayan Erdoğan, bayram namazını burada kıldı.

Erdoğan, namazın ardından camide yaptığı hitapta, cemaatin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Rabbim daha nice bayramlara bizleri kavuştursun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını geride bıraktık ve bayramla da Rabbim bizleri müşerref kıldı. Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi.

Bayramların hele hele dini bayramların kardeşliğin, birliğin, beraberliğin tavan yaptığı günler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buna çok çok muhtaç olduğumuz bir dönemdeyiz. ve böyle bir dönemde şu anda hamdolsun İstanbul'umuzun en büyük camisinde bir araya geldik ve burada şu anda kardeşliğimizi tesit ediyoruz, teyit ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua, bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı bizlere lütfetsin.

İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca, bir taraftan şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi de inşallah yetişir orada da bu bayram namazlarını kılmayı Rabbim bizlere lütfetsin ve bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz ama bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeşliğimizi ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfuyla bu işleri de başaracağız."

Erdoğan, konuşmasının ardından camideki cemaatle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti Açıklaması Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çamlıca, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 09:38:40. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement