Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan,...

20.07.2021 09:10

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan, zaten 20 yıldır işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan, zaten 20 yıldır işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler. Biz buna olumlu bakıyoruz. Ama Amerika'ya bizim bazı şartlarımız var"

"Oğuzhan Bey, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde Erbakan Hoca'mızın en yakın çalışma arkadaşıydı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda üst düzey görev almış olan siyasilerdendi. Bu ziyareti yaparken Oğuzhan Asiltürk Bey'i kafilemize katalım dedik"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:

"Aramızda önemli ve köklü bağlar vardır. Benim gönlümde, kendilerine de söyledim, biz aynı milletin soyundan gelmekteyiz. Bir millet üç devlet, iş oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum"

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de kıldığı bayram namazının ardından yaptığı açıklamada. "Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanını bizim tarafımızdan, zaten 20 yıldır işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler. Biz buna olumlu bakıyoruz. Ama Amerika'ya bizim bazı şartlarımız var" dedi.

Kurban bayramı namazını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Hala Sultan Cami'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kabil Havaalanının işletilmesine olumlu bakıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bugün burada bulunuşumuzun ayrı bir sebebi var. Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47. yıl dönümünü kutluyoruz ve iki bayramı bir arada kutlama fırsatını buluyoruz" diye konuştu.

Afganistan Havaalanının işletilmesine ilişken açıklama yapan Erdoğan, "Sorunsuz bir dönem, sorunsuz bir zaman insanlığın yaşamı boyunca olmamıştır ve olmayacaktır. Bu sorunlar karşısında çözümlerimiz ne olacak, nasıl çözümler üreteceğiz? Dikkat edilirse egemen güçler, emperyalist güçler Afganistan'da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Bundan önce de yine Afganistan'da nice sorunlar yaşadık ve Afgan halkı iradesiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi ve bu mücadeleden de zaferle çıktı. Daha sonra bu emperyal güçler Afganistan'a girdiler, 20 yılı aşkın zamandır oradalar. Biz de bütün emperyal güçler karşısında Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık. Onlarla beraber öncelikli olarak Kabil Havaalanının korunmasını, bunun yanında insani noktada Afgan halkına verme mücadelemizi sürdürdük. Şimdi yeni bir dönem var. Üç ana otorite burada görünüyor; NATO, Amerika ve bunun yanında Türkiye. Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan zaten 20 yıldır işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler. Biz buna olumlu bakıyoruz. Ama Amerika'ya bizim bazı şartlarımız var. Bir, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak, iki lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek, hangi gücü varsa lojistik anlamda bunları Türkiye'ye devredecek. Mali noktada, idari noktada sıkıntılar olacak, bu noktada gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak Kabil Havaalanının işletimini ele almayı düşünüyoruz. Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu, Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika ile görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde bu görüşmeleri Türkiye ile çok rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin onun inancı ile alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Doha'dan oraya akan bir süreç var, bu süreci iyi düşüneceğimizi düşünüyorum. Başka alternatifler var, bu alternatifler üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir millet üç devlet, iş oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum"

Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanıyabileceği noktasındaki beklentilere ilişkin soruya cevap veren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Onlardan da sıcak ilgi ve alaka gördük. Onların kalbinde ve gönlünde KKTC ile ilişkileri geliştirmek var. Önemli bir heyetin, KKTC'nin önemli bir gününde bizlerle beraber olmaları dünyaya verilen bir mesajdır. Zaman içinde ilişkilerimiz daha da gelişecektir. Aramızda önemli ve köklü bağlar vardır. Benim gönlümde, kendilerine de söyledim, biz aynı milletin soyundan gelmekteyiz. Bir millet üç devlet, iş oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum" açıklamasında bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Bu konuda tereddüt edecek bir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşimle sürekli görüşüyoruz. İnşallah bu gidiş gelişler sürekli hale gelecek ve üst düzeyde devam edecektir" dedi.

Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün heyette bulunmasına ilişkin soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Oğuzhan Bey, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde Erbakan Hoca'mızın en yakın çalışma arkadaşıydı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda üst düzey görev almış olan siyasilerdendi. Bu ziyareti yaparken Oğuzhan Asiltürk Bey'i kafilemize katalım dedik. Hocamızın mahdumunu da buraya davet edelim dedik. O dönemin siyasi hareketi olarak, koalisyonun içinde Erbakan Hoca'mızla beraber bulunan kadrodan Temel Bey'i de davet ettik. Bu davetleri yaparken birlikteliği beraberliği sağlayarak burada olalım istedik. Demokratik Sol Parti'nin şuandaki Genel Başkanını da aramıza aldık. Merhum Ecevit'in o da şu anki makamında bulunduğu için o da bizimle beraber. Derdimiz bu birlikteliği sağlamak, bu birlikteliği çok daha güçlü hale getirmek. Bundan sonraki süreçte biliyorsunuz Kuzey-Güney demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türk'ü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan,...

Recep Tayyip Erdoğan, Bayram, Kıbrıs, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan,... - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Bizim derdimiz birlikteliği sağlamak 10:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Bizim derdimiz birlikteliği sağlamak Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu 10:19 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz 09:41 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz
Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı 00:30 Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu 22:35 Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı 22:10 Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı 18:20 Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı

Son Dakika Haberleri
10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz
10:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Bizim derdimiz birlikteliği sağlamak
10:25 Kurban firarda! Sahibinin elinden kaçan dana markete daldı, danayı görenler neye uğradığını şaşırdı
10:18 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu
09:57 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara
09:51 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
09:40 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz         
10:37
Kurban firarda! Sahibinin elinden kaçan dana markete daldı, danayı görenler neye uğradığını şaşırdı Kurban firarda! Sahibinin elinden kaçan dana markete daldı, danayı görenler neye uğradığını şaşırdı         
10:26
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi Sosyetik güzel Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi         
09:01
2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı         
22:56
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti         
18:10
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Bu kez söz, zorlu bir yolculuğa çıkan Afgan göçmenlerde Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Bu kez söz, zorlu bir yolculuğa çıkan Afgan göçmenlerde         
16:36
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti         
15:58
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 10:43:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bizim tarafımızdan,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement