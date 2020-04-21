Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bayram sonrası ülkemizin normal hayatına geçişini hedefliyoruz (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz"

Erdoğan, AK Parti MYK toplantısına katıldı. Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle AK Parti MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz" dedi.

"Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini

hedefliyoruz" diyen Erdoğan, "Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir" ifadelerini kullandı.