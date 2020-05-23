Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayrama alışageldiğimizin dışında bir iklimde giriyoruz"
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:27 Kaynak: AA
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