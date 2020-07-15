Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur."
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15.07.2020 19:41:45. #1.13#
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