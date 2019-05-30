Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:10 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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