Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı Kesimlerin Kendi Başarısızlıklarını Seçimleri Yürütmekle Görevli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretlerine her dönemde şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretlerine her dönemde şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz."

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