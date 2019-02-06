Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı Vakıf Üniversitelerimizin, Vakıf Mantığıyla Asla Uyuşmayacak Şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı Vakıf Üniversitelerimizin, Vakıf Mantığıyla Asla Uyuşmayacak Şekilde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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