Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı Yola Beraber Çıktığımız Arkadaşlarımıza Makam Mevki Verirken Her Şey...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu, kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı

Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak

Son Dakika! Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi

Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir