Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı Yola Beraber Çıktığımız Arkadaşlarımıza Makam Mevki Verirken Her Şey...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı Yola Beraber Çıktığımız Arkadaşlarımıza Makam Mevki Verirken Her Şey...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu, kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:11 Kaynak: AA

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