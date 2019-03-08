Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları Benim En Az 3 Çocuk Tavsiyemi Özel Hayata Müdahale Gibi Göstermek...
41 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor. Halbuki ben bu tavsiyemle hem en büyük gücümüz olan nüfusumuza sahip çıkıyor hem de aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:31 Kaynak: AA
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