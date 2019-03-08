Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları Benim En Az 3 Çocuk Tavsiyemi Özel Hayata Müdahale Gibi Göstermek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları Benim En Az 3 Çocuk Tavsiyemi Özel Hayata Müdahale Gibi Göstermek...

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor. Halbuki ben bu tavsiyemle hem en büyük gücümüz olan nüfusumuza sahip çıkıyor hem de aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:31 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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