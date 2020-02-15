Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Bazıları istifa ediyor) diyorlar, edebilir. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazıları istifa ediyor) diyorlar, edebilir.
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazıları istifa ediyor) diyorlar, edebilir.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazıları istifa ediyor) diyorlar, edebilir. Bu noktada söylenmez ama mecburen söyleyeceğiz, ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir."
Son Dakika Son dakika: Fransa'daki bir Çinli turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Pakistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ı mest eden sözler: Ülkemizde seçime girse kazanır Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abimiz" dediği Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi Kobe Bryant, Hall of Fame'e aday gösterildi