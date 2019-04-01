Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları Kendini Darı Ambarında Sanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları Kendini Darı Ambarında Sanıyor.

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları kendini darı ambarında sanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım, 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı, AK Parti iktidar mı, dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:40 Kaynak: AA

AK Parti, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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