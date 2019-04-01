Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları Kendini Darı Ambarında Sanıyor.
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları kendini darı ambarında sanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım, 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı, AK Parti
iktidar mı, dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:40 Kaynak: AA
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