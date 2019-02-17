Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bedelli Askerlik Uygulamasını Kalıcı Hale Getiriyoruz"
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:07 Kaynak: AA
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