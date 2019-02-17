Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bedelli Askerlik Uygulamasını Kalıcı Hale Getiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bedelli Askerlik Uygulamasını Kalıcı Hale Getiriyoruz"

47 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı. (7)

Erdoğan: "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:07 Kaynak: AA

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