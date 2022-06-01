CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEĞENDİ; MENEMEN ÇÖMLEĞİN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN YAPACAK - Son Dakika
Üye Girişi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEĞENDİ; MENEMEN ÇÖMLEĞİN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN YAPACAK

01.06.2022 12:22

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu (56), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğendiği çömlek vazodan dünya liderlerine de hediye edilmek üzere 50 adet hazırlamaya başladı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu (56), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğendiği çömlek vazodan dünya liderlerine de hediye edilmek üzere 50 adet hazırlamaya başladı.

Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için hazırladığı 2,5 metre boyundaki vazoyu Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Ankara'ya götürdü. Üzerine Cumhurbaşkanlığı forsunun işlendiği 2,5 metre boyundaki vazoyu çok beğenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşhomcu'dan, dünya devlet başkanlarına hediye etmek için sipariş etti. Taşhomcu da Erdoğan'ın verdiği sipariş vazoların yapımına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği vazoyu yaklaşık 1 ayda hazırladığını kaydeden Taşhomcu, O vazoyu hazırlamak pişirmesi, kurutması, dekoru ve forsunun yapılışı ile birlikte bir ay sürmüştü. Özel bir kutu yaptık. Vazomuzu büyük bir özenle Ankara'ya götürüp 8'inci kata asansörle çıkardık. Cumhurbaşkanı'mız vazoyu görünce çok memnun oldu. Tamamen el yapımı. Forsunu hazırlarken hiçbir şekilde kalıp kullanmadım. Sadece forsu yapması 4 gün sürdü dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazoyu gördüğündeki memnuniyetini aktaran Taşhomcu, Benden üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olmadan 50 tane daha vazo hazırlamamı istedi. Ben de yapımına başladım. Vazolar 2 ile 2,20 metre arasında büyüklüğü olacak. Cumhurbaşkanı'mız aynı büyüklükte olmasını istedi. Sadece forsu kullanmayacağım. Dekor dekor farklı renklerde hazırlıyorum. Menemen'den bütün dünya liderlerine böyle bir hediye gidecek. 50 taneyi bitirmek 6-7 ayımı alacak diye konuştu.

'MENEMEN AÇISINDAN GURUR VERİCİ'

Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan da 26 Kasım 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçelerini ziyaret ettiğini hatırlatarak bu ziyaret anısına çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu'nun hediye hazırlamak istediğini dile getirdi. Ortaya mükemmel çömlek vazo çıktığını belirten Pehlivan, Genel başkan yardımcımız Hamza Dağ bizi bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı'mız bizi çok güzel karşıladı. Vazoyu görünce çok beğendi. Toplam 50 tane diğer devlet başkanlarına hediye edilmek üzere Ahmet ustamıza sipariş verdi. Bu bizi çok mutlu etti çünkü dünya liderlerine ve devlet başkanlarına güzel ilçemizden, çok başarılı, dünya şampiyonu ustamızdan, güzel eserler hediye edilecek. Bu da bizim açımızdan çok gurur verici oldu. Cumhurbaşkanı'mızın sanata ve sanatçıya verdiği önemi biliyoruz. Biz de Menemen ile ilgili 4 ana projeyi içeren dosyamızı arz ettik. Çömlekle ilgili yapılan bu ziyaretin Menemen'imize geri dönüşleri çok güzel olacak dedi. (DHA)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEĞENDİ; MENEMEN ÇÖMLEĞİN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN YAPACAK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEĞENDİ; MENEMEN ÇÖMLEĞİN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN YAPACAK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEĞENDİ; MENEMEN ÇÖMLEĞİN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN YAPACAK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEĞENDİ; MENEMEN ÇÖMLEĞİN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN YAPACAK

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan beğendi; Menemen çömleğini dünya liderleri için yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan beğendi; Menemen çömleğini dünya liderleri için yapacak Farklı illerden toplanan 26 bin izmarit, ağaç formunda heykele dönüştü Farklı illerden toplanan 26 bin izmarit, ağaç formunda heykele dönüştü
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Menemen, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEĞENDİ; MENEMEN ÇÖMLEĞİN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN YAPACAK - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus ve Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri çok benziyorlar
12:18 Erdoğan'la girdiği istibdat tartışmasında geri adım atmayan İYİ Parti lideri Akşener: Söylemeye devam edeceğiz
12:01 3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak
11:59 Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı! 16,43 seviyelerinde işlem görüyor
11:49 Canlı yayında skandal görüntüler! Adam, tartıştığı kadına tokat attı, şiddete sessiz kalan Seda Sayan'a tepki yağdı
11:44 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak
11:41 Jorge Jesus ile Domenec Torrent'in ortak geçmişi dikkat çekiyor! Brezilya'da Jesus sonrası koltuğu devralan Torrent'in kabus dolu günleri...
11:21 Hapis kararı bozulan Kadir Şeker'in avukatından merak edilen soruya yanıt: En kısa sürede tahliye olacak
11:18 Galata'da kendini yakan genç olayında kan donduran ayrıntı! Yardım etmek yerine selfie çektiler!
11:09 Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 12:34:20. #1.13#
SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEĞENDİ; MENEMEN ÇÖMLEĞİN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN YAPACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement