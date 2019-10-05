Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari...

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari politikalarının tam zıddı yönünde girişimde bulunanlar çıkabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari politikalarının tam zıddı yönünde girişimde bulunanlar çıkabiliyor. Türkiye, kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisinin, siyaset üretemediği için iradesini terör örgütünün güdümündeki yapılara teslim edişinin trajik hikayesini seyrediyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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