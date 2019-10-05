Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari politikalarının tam zıddı yönünde girişimde bulunanlar çıkabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari politikalarının tam zıddı yönünde girişimde bulunanlar çıkabiliyor. Türkiye, kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisinin, siyaset üretemediği için iradesini terör örgütünün güdümündeki yapılara teslim edişinin trajik hikayesini seyrediyor."
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