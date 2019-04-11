Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ'ın Oğlunun Nikah Şahidi Oldu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlunun nikah şahidi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:45 Kaynak: İHA
, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ
'ın oğlunun nikah şahidi
oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Alperen Bozdağ ve Elif Büşra Şuşoğlu'nun ATO Congresium'da düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan
eşi Emine Erdoğan
ile birlikte geldi. Ankara
Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu
'nun kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Anayasa Mahkemesi
Başkanı Zühtü Arslan
, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör
, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım
, İsmail Kahraman
, Mehmet Ali Şahin
, Bülent Arınç
, Köksal Toptan
, İsmet Yılmaz
ve Cemil Çiçek
yaptı. - ANKARA
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