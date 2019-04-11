Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ'ın Oğlunun Nikah Şahidi Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ'ın Oğlunun Nikah Şahidi Oldu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlunun nikah şahidi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ'ın Oğlunun Nikah Şahidi Oldu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlunun nikah şahidi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Alperen Bozdağ ve Elif Büşra Şuşoğlu'nun ATO Congresium'da düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz ve Cemil Çiçek yaptı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:45 Kaynak: İHA
Bekir Bozdağ, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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