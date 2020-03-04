Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentimiz bölgede ateşkesi sağlayabilmek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentimiz bölgede ateşkesi sağlayabilmek

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden beklentisinin, bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentimiz bölgede ateşkesi sağlayabilmek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden beklentisinin, bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de katıldığı AK Parti grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in " Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa biz bu konuda destek veririz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmeyle ilgili "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını verdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:16 Kaynak: DHA
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