Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belalarını buldular ama yetmez devamı gelecek, bedelini ağır ödeyecekler. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Belalarını buldular ama yetmez devamı gelecek, bedelini ağır ödeyecekler. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belalarını buldular ama yetmez devamı gelecek, bedelini ağır ödeyecekler.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belalarını buldular ama yetmez devamı gelecek, bedelini ağır ödeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belalarını buldular ama yetmez devamı gelecek, bedelini ağır ödeyecekler. Atılacak adımları yarın açıklayacağız." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
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