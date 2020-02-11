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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belalarını buldular ama yetmez devamı gelecek, bedelini ağır ödeyecekler.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belalarını buldular ama yetmez devamı gelecek, bedelini ağır ödeyecekler.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belalarını buldular ama yetmez devamı gelecek, bedelini ağır ödeyecekler. Atılacak adımları yarın açıklayacağız." - ANKARA
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