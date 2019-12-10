Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Viktor Rybak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Rybak'ın eşi, kızı ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Belarus, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:53 Kaynak: İHA
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