Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

01.03.2022 08:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde, savaşın durdurulması için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde, savaşın durdurulması için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahelesi ve son gelişmeler değerlendirildi. Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü - Son Dakika


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