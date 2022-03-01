Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

01.03.2022 09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Erdoğan bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

(Mehmet Kalay/ İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, Aleksandr Lukaşenko, cumhurbaşkanı, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü - Son Dakika


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