Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'le Görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'le Görüştü

18 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'le görüştüNEW YORK - ABD'nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'le görüştü

NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile 2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak BM 75. Genel Kurul Başkanlığına aday gösterilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır eşlik etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'le Görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, New York, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
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