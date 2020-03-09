Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile (TSİ) 20.55'te Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile (TSİ) 20.55'te Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'den ayrıldı.

Türkiye, Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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