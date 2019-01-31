Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Başkanlarımız, Şehir Halkına Hakim Olma Değil Hadim Olma İdrakiyle...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye başkanlarımız, şehir halkına hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yu¨ru¨tecekler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye başkanlarımız, şehir halkına hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yu¨ru¨tecekler."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA
Boşanma Aşamasındaki Eşini Yüzüne Kafa Atıp, Dövdü
Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu
Berkay Şahin'in Burnunu Kırdığı İçin Hakim Karşısına Çıkan Arda Turan, Annesiyle Fotoğraf Paylaştı
Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu