Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Başkanlarımız, Şehir Halkına Hakim Olma Değil Hadim Olma İdrakiyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Başkanlarımız, Şehir Halkına Hakim Olma Değil Hadim Olma İdrakiyle...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye başkanlarımız, şehir halkına hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yu¨ru¨tecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye başkanlarımız, şehir halkına hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yu¨ru¨tecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Güncel
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