Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Belgrad Belediye Başkanlarını kabul etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in daveti üzerine gittiği Belgrad'da Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti. - BELGRAD

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: EYT gündemimizde yok
80'lik nine, "Son arzum onu görebilmek" deyip Erdoğan'a seslendi: Allah benim ömrümden sana eklesin Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim Suriye'den asker çeken ABD'ye Rusya'dan tepki: Haberimiz yoktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:30:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]