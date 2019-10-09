Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti
Son Dakika Güncel - Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul ettiBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Belgrad Belediye Başkanlarını kabul etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in daveti üzerine gittiği Belgrad'da Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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