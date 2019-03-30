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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediye Başkanlarının Kim Olacağı Terör Örgütlerini Neden Bu Kadar...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayrampaşa mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayrampaşa mitinginde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Bayrampaşa, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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