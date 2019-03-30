Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediye Başkanlarının Kim Olacağı Terör Örgütlerini Neden Bu Kadar...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayrampaşa mitinginde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayrampaşa mitinginde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:36 Kaynak: AA
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