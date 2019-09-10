Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla buluşacak
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara'ya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara'ya davet etti.Toplantı Çarşamba günÜ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
Toplantıda AK Partili başkanların yanı sıra CHP ve MHP'li başkanlar da olacak. HDP'li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevden alındığı için yerlerine atananlar bulunacak. Cumhurbaşkanı, yerel seçimlerin ardından bu toplantıyla ilk kez başkanlarla bir araya gelmiş olacak.
(İHA)
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