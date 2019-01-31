Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Meclisi Toplantılarının ve Belediye İhalelerinin, Canlı Yayın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Meclisi Toplantılarının ve Belediye İhalelerinin, Canlı Yayın...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin, canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılmasını sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin, canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılmasını sağlayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:39 Kaynak: AA

Politika
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