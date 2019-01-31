Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Meclisi Toplantılarının ve Belediye İhalelerinin, Canlı Yayın...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin, canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılmasını sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin, canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılmasını sağlayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:39 Kaynak: AA
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