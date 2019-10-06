Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor."

Cumhurbaşkanı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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