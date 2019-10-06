Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor.

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da, Ankara'da da açık ara yönetiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm, fitne baya egemen. Fitnenin egemen olduğu yerde ne hayır çıkar ne bereket çıkar"

" AK Parti'ye saldıranların gayesi yerine başka bir partiyi ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor.

İstanbul, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
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