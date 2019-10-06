Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da, Ankara'da da açık ara yönetiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm, fitne baya egemen. Fitnenin egemen olduğu yerde ne hayır çıkar ne bereket çıkar"

" AK Parti'ye saldıranların gayesi yerine başka bir partiyi ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır"