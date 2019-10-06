Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor.
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da, Ankara'da da açık ara yönetiyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm, fitne baya egemen. Fitnenin egemen olduğu yerde ne hayır çıkar ne bereket çıkar"
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