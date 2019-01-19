Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin İşidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin İşidir.

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin işidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü AK Parti, belediyelerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Politika
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