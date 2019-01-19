Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin İşidir.
55 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin işidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü AK Parti, belediyelerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:33 Kaynak: AA
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