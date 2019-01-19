Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin İşidir"

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını...

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

Salondan ve partililerden görüntüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (6)



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü AK Parti, belediyelerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı