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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak da değiliz."
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak da değiliz."
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