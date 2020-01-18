Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak değiliz. Amacımız kimseyi rencide etmek değil, halka hizmet eden herkese destek vermekle görevli olduğumuzu biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak değiliz. Amacımız kimseyi rencide etmek değil, halka hizmet eden herkese destek vermekle görevli olduğumuzu biliyoruz." - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
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