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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri milletimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı...

37 dakika önce

Rize Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış yapması ve kurdele kesimiRİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı.

Rize Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış yapması ve kurdele kesimi

RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya mahkumdur."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:26 Kaynak: AA
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