Erdoğan adli yıl açılışında konuştu: Belirli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde birlikte çalışabiliriz - Son Dakika

Erdoğan adli yıl açılışında konuştu: Belirli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde birlikte çalışabiliriz

Son Güncelleme: 01.09.2023 16:05

Adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avukatların mahkeme faaliyetine katkısının artırılmasında fayda görüyoruz. Belli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde hep birlikte çalışabiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz. Avukatların mahkeme faaliyetine katkısının artırılmasında fayda görüyoruz. Belli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde hep birlikte çalışabiliriz" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMDAN GELEN SERZENİŞLERİN ÖNÜNE GEÇMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde; "Devletimizin her kurumu da, kendi iç muhasebesini yapabilecek ufka, vizyona ve birikime sahiptir. Bu durum, tüm organları ve paydaşlarıyla yargımız için de geçerlidir. İnsanlık tarihi kadar eski olan adalet arayışının birer tezahürü olarak hukuk sistemimizde yerini alan hiçbir metin, hiçbir kanun ve hiçbir kurum layüsel değildir, yapıcı eleştirilerden azade değildir. Yargı camiamızın, yeni Adli Yılı, diğer hususlarla birlikte, böylesi bir arayış ve değerlendirmenin vesilesi haline getirileceğini ümit ediyorum. Hukuk devleti hepimizin ortak hedefi ve kırmızı çizgisidir. Adalet hizmetlerinde kaliteyi yükselterek ve yargıya olan güveni artırarak, toplumdan gelen serzenişlerin önüne geçmek hepimizin görevidir.

"AVUKATLARIN MAHKEME FAALİYETİNE KATKISI ARTIRILMALI"

Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz. UYAP'ı yapay zekayla geliştirme çalışmaları devam ediyor. Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK işbirliğindeki projeyle davaların sonuçlanma süresi kısalacak. Avukatların mahkeme faaliyetine katkısının artırılmasında fayda görüyoruz. Belli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde hep birlikte çalışabiliriz.

"ADALET TEŞKİLATIMIZIN İNSAN KAYNAĞI ÇOK DAHA VASIFLI YETİŞMELİ"

Önümüzdeki dönemde, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay da dahil olmak üzere, yargı kurumlarının çalışma usullerinde ihtiyaç duyulan reformları yapacağız. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle adalet teşkilatımızın insan kaynağının çok daha vasıflı yetişmesini hedefliyoruz. Bu önemli yeniliği, inşallah 2023 yılı sonunda yapmayı planladığımız sınavla hayata geçiriyoruz. Usta-çırak ilişkisi esasına dayanan hakim ve savcı yardımcılığı müessesinin hukuk camiamıza önemli katkısı olacağı kanaatindeyim.

"'SOSYAL MEDYA MAHKEMELERİ' İÇ BARIŞ AÇISINDAN BÜYÜK TEHDİT"

Adalet ise mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa, televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet, hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder. Eline mikrofonu veya klavyeyi alan birilerinin, mahkeme kararlarını kendi arzuları ve ideolojik aidiyetlerine göre eğip bükerek yorumlaması, hatta daha da ileri giderek hüküm vermesi doğru değildir. Bu tür şımarık hezeyanlar, hem adalet sistemine, hem de sistemin fedakar mensuplarına karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır, saygısızlıktır. Günümüzde sayıları giderek artan "sosyal medya mahkemelerini" toplumumuzun birliği, dirliği, huzuru ve iç barışı açısından büyük bir tehdit ve tehlike kaynağı olarak görüyoruz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Hukuk

Yargıtay, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Erdoğan adli yıl açılışında konuştu: Belirli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde birlikte çalışabiliriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan adli yıl açılışında konuştu: Belirli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde birlikte çalışabiliriz - Son Dakika
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