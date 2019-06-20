Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi bir rant dönüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi bir rant dönüyor"

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Erdoğan: S-400 işi bitti, Temmuz'un ilk 15 gününde teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

Son Dakika! Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var

Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi