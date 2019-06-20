Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi...

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi bir rant dönüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi bir rant dönüyor"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:40 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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