Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi...
26 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi bir rant dönüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi bir rant dönüyor"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:40 Kaynak: AA
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