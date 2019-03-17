Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben Asla O Siyasi Partilere Oy Verenlere Terörist Demedim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben Asla O Siyasi Partilere Oy Verenlere Terörist Demedim"

23 dakika önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (9)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:09 Kaynak: AA

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