Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beni İpe Götürmek Senin Haddine Mi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beni ipe götürmek senin haddine mi" Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Genel Kurulu'na katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Endonezya'daki tsunamide 170 kadar Endonezyalı kardeşimiz öldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beni ipe götürmek senin haddine mi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Genel Kurulu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

" Endonezya'daki tsunamide 170 kadar Endonezyalı kardeşimiz öldü. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileğimizi iletmiş olalım"

"Ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yok"

"İdeolojik yargı kararları ile Türkiye'ye çağ atlatacak pek çok projemiz engellenmeye çalışıldı"

"Güneydoğu'da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da aynen odur"

"Beni ipe götüreceksin, senin haddine mi"

"1 dolarlık haşhaşileri hezimete uğratan milletime teşekkür ediyorum"

"Yalanda kim bir numara diye sorarlarsa düşünmeden cevabını verin bay Kemal"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Metin Akınar'ın "Başka liderleri yaşadığı kötü sonu yaşayabilir" diyen Metin Akpınar'a tepki göstererek, "Beni ipe götürmek senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

"İdeolojik yargı kararları ile Türkiye'ye çağ atlatacak pek çok projemiz engellenmeye çalışıldı"

Toplantıda konuşan Erdoğan Türkiye'nin yakın dönemde birçok saldırıya göğüs gerdiğini vurgulayarak, "İçerideki vesayet odakları ile birlikte Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen dışarıdaki hasımlarımızın operasyonlarına maruz kaldık. İktidarımızın ilk dönemlerinde devletin içine çöreklenmiş, devleti kendi tapulu mülkü görenlerin direnci ile karşılaştık. Sivil siyasetin tepesinde demokrasi kılıcı gibi duran, darbe yapmaktan çekinmeyen bu kesim rahatsızlıklarını çok farklı yollarla gösterdi. Merhum Menderes'in kalkınma hamlesinin önü provokasyonlar kesildiği gibi, bizim demokrasi mücadelemizin önü ede darbe çığlıkları ile kesildi. Hukuku hiçe sayan, ideolojik yargı kararları ile Türkiye'ye çağ atlatacak pek çok projemiz engellenmeye çalışıldı. Bu girişimlerin hiçbiri bizi vatana hizmetten alı koymadı ama hızımızı yavaşlattı. Gereksiz yere yere vakit kaybettirdi" diye konuştu.

"Güneydoğu'da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da aynen odur"

Gezi olaylarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IMF borcunu sıfırladığımız, faizlerde en düşük seviyeleri yakaladığımız dönemde akıl izan dışı bir saldırıya maruz kaldık. Gezi Parkı'ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı. O günleri hatırlayın.

Burayı Fransa zannettiler, Hollanda zannettiler yanıldılar. Biz 15 Temmuz'da da nasıl yanıldıklarını gösterdik. Sen belki tanklar arasından kaçar giden Bakırköy belediyesine sığınırsın ama biz bulunduğumuz yerde dimdik milletimizle omuz omuza durur, bu tür darbe eylemini evelallah keseriz. Esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar. İstiklal caddesinde neredeyse dükkan bırakmadılar. Polisimize kurşun sıktılar. Caddeleri belediye otobüslerini yaktılar. Bunlar mı vatansever. Bunlar mı milliyetperver. Bunların arkasında duranları nasıl savunuyorsun. Sen ana muhalefet başı olsan ne yazar olmasan ne yazar. Bunlarda vatanseverlik yok. Olmuş olsa çıkıp bunları teşvik etmezlerdi. İstanbul'da başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan, kalkıp iş makineleri ile yollarımızı bozanlar bunlarla beraber olanlar bu milleti seven olabilir mi. Güneydoğu'da o kanalları açanlar, o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da aynen odur" şeklinde konuştu.

"Beni ipe götüreceksin, senin haddine mi"

Katıldığı bir televizyon programında "Başka liderleri yaşadığı kötü sonu yaşayabilir" diyen Metin Akpınar'a tepki gösteren Erdoğan, "Şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunun sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyor. Senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz bu yola farklı çıktı. Beni ipe götüreceksin. Senin haddine mi. Biz şehadete inanmış insanlarız. Biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi. Şimdi yargıya gitsinler hesabını versinler. Karşılıksız bu işleri bırakamayız, bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın sen bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde. Bugün Paris'teki hadiselere hiçbir tepki göstermeyenler, gezi olayları sırasında İstanbul ve Ankara'ya çadır kurmuş canlı yayın yapmışlardı. Paris'te göstericilere müdahalelere tek bir laf etmeyenler o gün polisimizi orantısız güç kullanmakla eleştiriyordu. Tüm bu ikiyüzlülüklere rağmen milletimizle iş adamlarımıza el ele verdik bu saldırıyı da püskürttük" ifadelerini kullandı.

"1 dolarlık haşhaşileri hezimete uğratan milletime teşekkür ediyorum"

15 Temmuz'da ordu içerisindeki teröristlerin silahlı darbeye kalkıştığını belirten Erdoğan, "15 Temmuz gecesi 81 milyonun direnişi ile 251 şehit vererek hainleri yine yenilgiye uğrattık. O gece sadece demokrasimizi değil ülkemizin geleceğini de kurtardık. O gece tarihe altın harflerle geçen milli irade zaferine imza attık. Buradan bir kez da 15 temmuz gecesi Pensilvanya'daki seviyesiz kişinin 1 dolarlık haşhaşilerini hezimete uğratan milletime teşekkür ediyorum. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi canları pahasına milletimize ikinci bir istiklal destanı yaşatan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimizin her birine ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Yalanda kim bir numara diye sorarlarsa düşünmeden cevabını verin bay Kemal"

Döviz kuru üzerinden Türkiye'ye yapılan saldırılara dikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde görünen sert kur dalgalanmalarının Türkiye'nin gerçekleriyle hiçbir ilgisinin olmadığı açkıca ortadadır. O günlerde sabah akşam ekranlarda kriz tellallığı yapan siyasetçi ve sözde ekonomistlerin öngörülerinin hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ana muhalefet partisi bu süreçte kötü bir sınav verdi. Ana muhalefet partisi başındaki zat, yine eline tutuşturulan belgelerle milletimizin ve iş adamlarımızın moralini bozmaya çalıştı. Genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batıran sanki bu adam değil. Bir de bize ders vermeye kalktı. Biz senin genel müdürlüğün döneminde SSK hastanelerinin ne halde olduğunu iyi biliriz. Siz ölüleri bile rehin aldınız. Böyle bir SSK genel müdürlüğü yaptı. Ondan sonra suçu dönemin başbakanına attı. Şimdi milletten çıkıp özür dilemesi gerekirken iftiralarına devam ediyor ve hastanelerimizde tedavilerin yapılmadığını söyleyecek kadar yalancı. En büyük sanatı bu. Yalanda kim bir numara diye sorarlarsa düşünmeden cevabını verin bay Kemal. Çok şükür iş adamlarımız ve milletimiz ne bu şahsa ne de felaket senaryolarına prim vermiyor. Çok överek, adeta besleyerek yanına aldığı kişi dün buna veriyor veriştiriyor. Aynı şeklide cumhurbaşkanı adayı olarak çıkardığı zat veriyor veriştiriyor. Bir çıktın yenilin, iki çıktın yenildin, üç çıktın yenildin diyor. Bir genel başkanın yanında böyle bir kadro"

Türk ekonomisinin tüm bu saldırıların ardından normale döndüğünü kaydeden Erdoğan, önümüzde ekonomide çok güçlü bir yükseliş beklediğini söyledi.

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