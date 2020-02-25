Uçağın hareket edişi ve kalkışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. (4)

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Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı

Gecikilen her ay için araç muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile alınıyor