Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa gidişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi Uçağın hareket edişi ve kalkışı ANKARA -...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa gidişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi

Uçağın hareket edişi ve kalkışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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